Бруну Фернандеш установил очередной рекорд в АПЛ

Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (3:2) забил свой седьмой гол в сезоне АПЛ — 2020/2021.



Этот гол стал 15-м для 26-летнего португальца в АПЛ с момента его дебюта за манкунианцев в январе 2020 года. Бруну Фернандеш по системе «гол+пас» набрал 25 очков (15+10) за 23 первых матча в рамках английской Премьер-лиги. Это лучший результат АПЛ наряду с экс-форвардом «Сандерленда» Кевином Филлипсом (23+2) и бывшим нападающим «Манчестер Юнайтед» Энди Коулом (21+4), сообщает Gracenote Live на своей странице в «Твиттере».



Энди Коул сумел набрать эту статистику в составе «Ньюкасл Юнайтед», за который он выступал с 1993 по 1995 год. Именно из стана «сорок» он перешёл на «Олд Траффорд».

Информацию можно посмотреть в «твиттере» Gracenote Live.

Подопечные Уле-Гуннара Сульшера после 10 туров набрали 16 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Видео 25-го голевого действия Фернандеша в АПЛ: