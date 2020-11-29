Деспотович — о голе ЦСКА: сейчас болит уже другая нога, но я безумно счастлив

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович поделился эмоциями от матча с ЦСКА (1:0).



«Бывает такое, что долго не играешь, потом выходишь на поле и забиваешь. Я последний месяц много старался, чтобы вернуться в команду. Была травма, потом начал тренироваться, потом опять травма. Очень много тренировался в зале, вчера только первый раз вышел на поле, сегодня забил, и, слава богу, этот гол принёс нам победу. Я безумно счастлив. Сейчас болит уже другая нога, но буду надеяться, что всё будет хорошо», — приводит слова Деспотовича пресс-служба «Рубина».

В Казани на стадионе «Ак Барс Арена» прошёл матч 16-го тура РПЛ. «Рубин» на своём поле одержал победу в матче с ЦСКА. Встреча закончилась со счётом 1:0. Единственный мяч хозяева забили на 58-й минуте, автором победного гола стал Джордже Деспотович.