Защитник «Тоттенхэма» Родон: дебют в АПЛ — моя мечта. Сегодня она сбылась

Защитник «Тоттенхэма» Джо Родон прокомментировал результат матча «шпор» с лондонским «Челси» (0:0).



«Дебют в английской Премьер-лиге — это мечта, ставшая реальностью. Надеюсь, я смогу извлечь урок из ошибок, которые я сегодня допустил. „Челси“ — очень хороший соперник. Сегодня их игроки доставили мне проблем.



Этот матч был очень важен для „Тоттенхэма“. Мы играли против сильных игроков. Ошибки случаются у всех, но я буду учиться на них.



Наша команда всегда хочет побеждать в каждом матче и завоёвывать три очка. Но иногда ничья — отличный результат», — приводит слова валлийца BBC.



Подопечные Жозе Моуринью набрали 21 очко и вновь поднялись на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, лишь по дополнительным показателям опережая действующего чемпиона Англии — «Ливерпуль». «Аристократы» (19) остались на третьем месте.

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Челси» и вновь стал лидером АПЛ