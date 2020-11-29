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Защитник «Тоттенхэма» Родон: дебют в АПЛ — моя мечта. Сегодня она сбылась

Защитник «Тоттенхэма» Родон: дебют в АПЛ — моя мечта. Сегодня она сбылась
Футбол / Англия 0

Защитник «Тоттенхэма» Джо Родон прокомментировал результат матча «шпор» с лондонским «Челси» (0:0).

«Дебют в английской Премьер-лиге — это мечта, ставшая реальностью. Надеюсь, я смогу извлечь урок из ошибок, которые я сегодня допустил. „Челси“ — очень хороший соперник. Сегодня их игроки доставили мне проблем.

Этот матч был очень важен для „Тоттенхэма“. Мы играли против сильных игроков. Ошибки случаются у всех, но я буду учиться на них.

Наша команда всегда хочет побеждать в каждом матче и завоёвывать три очка. Но иногда ничья — отличный результат», — приводит слова валлийца BBC.

Подопечные Жозе Моуринью набрали 21 очко и вновь поднялись на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, лишь по дополнительным показателям опережая действующего чемпиона Англии — «Ливерпуль». «Аристократы» (19) остались на третьем месте.

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Челси» и вновь стал лидером АПЛ
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