Лэмпард — о матче с «Tоттенхэмом»: по игре мы должны были победить

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал результат матча 10-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» (0:0).



«Всё прошло так, как я и ожидал. Я предвидел, что мы будем много владеть мячом. Мы сделали достаточно, чтобы выиграть этот матч. Замечательно, что мы не пропустили в матче с командой, играющей на контратаках. Мы полностью закрыли Гарри Кейна и Сон Хын Мина, а их вратарь совершил отличное спасение после удара Мэйсона Маунта.



Мы мудро распоряжались мячом. Эта версия «Тоттенхэма» усложняет игру, поэтому я считаю, что сегодня мы сработали великолепно. Я доволен, что мы не пропустили, но по игре мы должны были побеждать. Футболисты сделали всё, что я просил от них, но мы не смогли довести дело до конца», – приводит слова Лэмпарда BBC.



Подопечные Жозе Моуринью набрали 21 очко и вновь поднялись на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, лишь по дополнительным показателям опережая действующего чемпиона Англии — «Ливерпуль». «Аристократы» (19) остались на третьем месте.

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Челси» и вновь стал лидером АПЛ