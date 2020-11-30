«Реал» планирует купить Мбаппе и Холанда

«Реал» хочет видеть в команде форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе и нападающего «Боруссии» Эрлинга Холанда, сообщает AS.
По данным источника «Реал» планирует осуществить трансфер Мбаппе в 2021 году, а переход Холанда собирается оформить в 2022 году.
Мбаппе перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Монако». Сперва игрок присоединился к парижанам на правах аренды, однако договор включал обязательный выкуп. Ранее сообщалось, что в услугах Мбаппе заинтересован мадридский «Реал».
Напомним, Эрлинг Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из австрийского клуба «РБ Зальцбург» за € 20 млн. В этом году он провёл за немецкий клуб 31 встречу во всех турнирах, отметившись 33 забитыми мячами и 6 результативными передачами.
Ранее стало известно, что 20-летний Эрлинг Холанд получит награду Golden Boy лучшему молодому футболисту Европы.
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