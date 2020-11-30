Доннарумма: хочу остаться в «Милане» надолго

Голкипер итальянского «Милана» Джанлуиджи Доннарумма рассказал о ситуации с новым контрактом с красно-чёрными.

«С этим нет никаких проблем. Мой агент Мино Райола обязательно поговорит с клубом. Я хочу как можно дольше оставаться в „Милане“, посмотрим, какое решение примет клуб. Хочу как можно дольше наслаждаться моментом», — приводит Football Italia слова голкипера.

Ранее стало известно, что «Милан» предлагает 21-летнему игроку зарплату € 6,5 млн в год, в то время как Райола просит € 7,5 млн. По действующему до 2021 года соглашению Доннарумма получает € 6 млн в год.

Джанлуиджи Доннарумма — воспитанник «Милана». За основную команду клуба он выступает с 2015 года. В текущем розыгрыше Серии А он провёл за команду восемь матчей.