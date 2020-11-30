Дочь Марадоны расплакалась во время акции игроков «Боки Хуниорс» в память о легенде

Дочь Диего Марадоны Дальма не смогла сдержать эмоций во время матча «Бока Хуниорс» — «Ньюэллс Олд Бойз» (2:0) в чемпионате Аргентины.

Футболисты «Боки» почтили память легендарного футболиста после гола Эдвина Кардоны в ворота соперника. Игроки положили на газон футболку с именем Марадоны, подошли к ложе, которую он обычно посещал, и начали аплодировать. Находившаяся в ложе Дальма не сумела сдержать эмоции и заплакала.

Фото: FOX Sports

Марадона умер 25 ноября в результате острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. В его сердце обнаружили дилатационную кардиомиопатию — патологию, приводящую к увеличению камер сердца и имеющую множество причин. Сердце Марадоны было в два раза больше обычного и было сохранено для изучения.