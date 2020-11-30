Дочь Марадоны расплакалась во время акции игроков «Боки Хуниорс» в память о легенде

Дочь Диего Марадоны Дальма не смогла сдержать эмоций во время матча «Бока Хуниорс» — «Ньюэллс Олд Бойз» (2:0) в чемпионате Аргентины.
Футболисты «Боки» почтили память легендарного футболиста после гола Эдвина Кардоны в ворота соперника. Игроки положили на газон футболку с именем Марадоны, подошли к ложе, которую он обычно посещал, и начали аплодировать. Находившаяся в ложе Дальма не сумела сдержать эмоции и заплакала.
Фото: FOX Sports
Марадона умер 25 ноября в результате острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. В его сердце обнаружили дилатационную кардиомиопатию — патологию, приводящую к увеличению камер сердца и имеющую множество причин. Сердце Марадоны было в два раза больше обычного и было сохранено для изучения.
- 30 ноября 2020
-
12:22
-
12:18
-
11:55
-
11:49
-
11:43
-
11:29
-
11:26
-
11:21
-
10:58
-
10:51
-
10:48
-
10:27
-
10:18
-
09:58
-
09:57
-
09:55
-
09:44
-
09:30
-
09:28
-
09:00
-
08:46
-
08:40
-
08:30
-
08:25
-
08:05
-
07:47
-
07:30
-
06:54
-
06:13
-
05:51
-
05:30
-
04:53
-
04:30
-
04:03
-
03:42