«Спартак» вспомнил фильм «300 спартанцев» и показал, как Тедеско пнул Жиго. Фото
Пресс-служба московского «Спартака» показала, как главный тренер Доменико Тедеско в шутку пнул защитника красно-белых Самуэля Жиго.
«Это «Спартак», — говорится в сообщении.
Посмотреть фотографию можно на странице «Спартака» в "Твиттере".
Пост является отсылкой к фильму «300 спартанцев» и популярной фразе «Это Спарта».
Вчера, 29 ноября, «Спартак» на своём поле нанёс поражение «Ротору» со счётом 2:0. Хозяев вперёд на 15-й минуте вывел Александр Кокорин, который реализовал пенальти. Автором второго мяча в концовке встречи стал Жиго.
«Спартак» прервал трёхматчевую серию без побед в Российской Премьер-Лиге. Красно-белые набрали 32 очка и догнали «Зенит» и ЦСКА. «Ротор» (8) замыкает турнирную таблицу РПЛ.
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