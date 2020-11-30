«Спартак» вспомнил фильм «300 спартанцев» и показал, как Тедеско пнул Жиго. Фото

Пресс-служба московского «Спартака» показала, как главный тренер Доменико Тедеско в шутку пнул защитника красно-белых Самуэля Жиго.

«Это «Спартак», — говорится в сообщении.

Посмотреть фотографию можно на странице «Спартака» в "Твиттере".

Пост является отсылкой к фильму «300 спартанцев» и популярной фразе «Это Спарта».

Вчера, 29 ноября, «Спартак» на своём поле нанёс поражение «Ротору» со счётом 2:0. Хозяев вперёд на 15-й минуте вывел Александр Кокорин, который реализовал пенальти. Автором второго мяча в концовке встречи стал Жиго.

«Спартак» прервал трёхматчевую серию без побед в Российской Премьер-Лиге. Красно-белые набрали 32 очка и догнали «Зенит» и ЦСКА. «Ротор» (8) замыкает турнирную таблицу РПЛ.