Василий Уткин: «Спартак» — дважды российская и дважды народная команда

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о ситуации в «Спартаке», где продолжают происходить кадровые изменения в руководстве.



«Как много нового и интересного может рассказать уволенный человек, и как мало может рассказать человек назначенный. В «Спартаке», как обычно, происходит самое интересное. Если где-то рассчитывают на то, что выздоровеют футболисты или, может быть, закончится период адаптации и всё пойдёт как по маслу, то в «Спартаке» всегда думают по-другому. Там мыслят категориями глобальными. Сейчас за год, кажется, будет третий генеральный директор. Потому что всеобщее мнение заключается в том, что с приходом на пост спортивного директора Дмитрия Попова совершенно непонятной становится роль Шамиля Газизова. И вот он даже после победного матча не даёт интервью.



Как всё это истолковать? Да никак всё это не надо истолковывать, друзья мои. Это московский «Спартак». Понимаете, «Спартак» – это дважды российская команда и дважды народная. Потому что Россия, как известно, страна с непредсказуемым прошлым, а в «Спартаке» всегда выясняют уже когда-то потом, кто кого привёл, кто внёс решающий вклад, как это на самом деле было, чей багаж сработал, где он лежал, а кому он с верхней полки, наоборот, углом по голове попал… Но «Спартак» ещё и команда с совершенно непредсказуемым будущим. Ну вот кто мог подумать, что Илья Кутепов сыграет важную роль в победе своей команды, но играя на позиции центрфорварда?» — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.

«Тедеско понял: если выпускать Кутепова, то подальше от своих ворот»‌ Реакция соцсетей на игру Ильи в центре нападения.