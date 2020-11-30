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«Нам открыто заявляют — будут судить против «Спартака». И. Федотов – о словах Хачатурянца

«Нам открыто заявляют — будут судить против «Спартака». И. Федотов – о словах Хачатурянца
Футбол / РПЛ 0

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал высказывание главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца об эпизоде с падением форварда «Спартака» Джордана Ларссона в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ротором» (2:0). Хачатурянц заявил, что, если Ларссон продолжит «нырять», судьи перестанут давать «Спартаку» пенальти.

«Что касается слов Хачатурянца про падение Ларссона, то это ненормально. Судьям дали указание – пенальти соперникам «Спартака» не свистеть. Нам открыто заявляют, что будут судить против «Спартака». Видимо, по чьей-то указке работают. Нельзя говорить, что, если упадёте в штрафной, в любом случае не назначат 11-метровый. Симуляция – часть футбола, и судьи должны в этом разбираться», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

И. Федотов — о падении Ларссона: судья увидел симуляцию за 25 метров. Это невозможно
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