Жиго и пять игроков «Уфы» — в сборной 16-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Лучшим игроком тура стал форвард «Уфы» Тимур Жамалетдинов. Он получил 8.9 балла.

Помимо Жамалетдинова в сборную тура вошли ещё четыре игрока «Уфы». В матче 16-го тура уфимцы разгромили «Тамбов» со счётом 4:0.

Также в сборную вошли сразу три представителя «Ростова» и по одному игроку «Спартака», «Арсенала» и «Рубина».

Сборная тура: Александр Беленов («Уфа») – 8.4, Денис Терентьев («Ростов») – 7.7, Самуэль Жиго («Спартак») – 8.8, Константин Плиев («Уфа») – 8.1, Артём Сокол («Арсенал») – 7.6, Олег Данченко («Уфа») – 8.7, Оливер Абильгор («Рубин») – 8.4, Владислав Камилов («Уфа») – 8.1, Хорен Байрамян («Ростов») – 7.7, Тимур Жамалетдинов («Уфа») – 8.9, Дмитрий Полоз («Ростов») – 8.8.