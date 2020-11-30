Ребров из-за заражения коронавирусом может пропустить матч с «Барселоной»

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров может пропустить матч 4-го тура Лиги чемпионов с «Барселоной», сообщает спортивный журналист Франсеск Агиляр. По данным источника, в настоящее время Ребров ждёт результаты теста на коронавирус. Из-за подозрения на заражение украинский специалист пропустит воскресную тренировку своей команды.

Матч «Ференцварош» — «Барселона» состоится в среду, 2 декабря. Начало — в 23:00 мск.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице группы G в Лиге чемпионов. Каталонский клуб в четырёх матчах набрал 12 очков. «Ференварош», набрав лишь одно очко, замыкает турнирную таблицу. Столько же очков набрало киевское «Динамо», которое 2 декабря сыграет с «Ювентусом».