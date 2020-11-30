Ребров из-за заражения коронавирусом может пропустить матч с «Барселоной»
Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров может пропустить матч 4-го тура Лиги чемпионов с «Барселоной», сообщает спортивный журналист Франсеск Агиляр. По данным источника, в настоящее время Ребров ждёт результаты теста на коронавирус. Из-за подозрения на заражение украинский специалист пропустит воскресную тренировку своей команды.
Матч «Ференцварош» — «Барселона» состоится в среду, 2 декабря. Начало — в 23:00 мск.
«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице группы G в Лиге чемпионов. Каталонский клуб в четырёх матчах набрал 12 очков. «Ференварош», набрав лишь одно очко, замыкает турнирную таблицу. Столько же очков набрало киевское «Динамо», которое 2 декабря сыграет с «Ювентусом».
«Казалось, что это какой-то матч 20-летней давности». Мората — об игре с «Ференцварошем»
Рекомендуем вам
- 30 ноября 2020
-
22:55
-
22:53
-
22:32
-
22:28
-
22:25
-
22:17
-
21:55
-
21:40
-
21:40
-
21:23
-
21:22
-
21:15
-
21:06
-
21:05
-
20:55
-
20:52
-
20:45
-
20:19
-
20:19
-
20:18
-
20:07
-
20:00
-
19:57
-
19:53
-
19:37
-
19:34
-
19:31
-
19:27
-
19:19
-
19:08
-
18:54
-
18:52
-
18:44
-
18:40
-
18:27
Партнерский контент
Рекомендуем вам