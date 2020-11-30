Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ребров из-за заражения коронавирусом может пропустить матч с «Барселоной»

Ребров из-за заражения коронавирусом может пропустить матч с «Барселоной»
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров может пропустить матч 4-го тура Лиги чемпионов с «Барселоной», сообщает спортивный журналист Франсеск Агиляр. По данным источника, в настоящее время Ребров ждёт результаты теста на коронавирус. Из-за подозрения на заражение украинский специалист пропустит воскресную тренировку своей команды.

Матч «Ференцварош» — «Барселона» состоится в среду, 2 декабря. Начало — в 23:00 мск.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице группы G в Лиге чемпионов. Каталонский клуб в четырёх матчах набрал 12 очков. «Ференварош», набрав лишь одно очко, замыкает турнирную таблицу. Столько же очков набрало киевское «Динамо», которое 2 декабря сыграет с «Ювентусом».

«Казалось, что это какой-то матч 20-летней давности». Мората — об игре с «Ференцварошем»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020