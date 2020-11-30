«Ювентус» намеревается выкупить Альваро Морату у «Атлетико»

Руководство туринского «Ювентуса» планирует выкупить испанского форварда Альваро Морату у «Атлетико», с которым игрок связан контрактом. Как сообщает CBS Sports, «Ювентус» попытается приобрести 28-летнего нападающего летом 2021 года.
Напомним, «Ювентус» заплатил «Атлетико» € 10 млн за аренду форварда. При этом стороны включили в соглашение опцию выкупа. Если «Ювентус» решит купить Морату летом 2021 года, то туринцам придётся заплатить € 45 млн. Летом 2022-го стоимость форварда уменьшится до € 35 млн.
В сезоне-2020/2021 Мората в 7 матчах Серии А забил три мяча и отдал три результативные передачи. «Ювентус» занимает 4-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 17 очков в девяти матчах. От лидирующего «Милана» действующий чемпион отстаёт на шесть очков.
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