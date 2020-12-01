Элдор Шомуродов забил первый гол в Серии А

Форвард «Дженоа» Эльдор Шомуродов, ранее выступавший за «Ростов», забил первый гол в Серии А. Узбекский нападающий стал автором одного из голов в матче 9-го тура Серии А с «Пармой». При счёте 2:0 в пользу соперника Шомуродов точным ударом в угол сократил отставание в счёте. Форвард забил гол на 50-й минуте.
Ранее Шомуродов отдал результативную передачу в матче Кубка Италии с «Сампдорией» (3:1).
Шомуродов защищал цвета «Ростова» с 2017 года, а до этого выступал на родине за «Бунёдкор» и «Машъаль». В сборную Узбекистана вызывается с 2015 года.
В текущем сезоне 25-летний Шомуродов принял участие в трёх матчах Серии А.
«Дженоа» занимает 19-е место в турнирной таблице Серии А, набрав пять очков в восьми турах. «Парма» занимает 18-е место, набрав шесть очков.
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