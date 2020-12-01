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Милевский жёстко ответил подписчикам на вопрос об арестованной Хижинковой

Милевский жёстко ответил подписчикам на вопрос об арестованной Хижинковой
Футбол / Любители 0

Форвард брестского «Динамо» Артём Милевский жёстко ответил подписчикам, которые задавали ему вопросы о «Мисс Беларусь» 2008 года Ольге Хижинковой, которая ранее занимала должность пресс-атташе клуба. Девушку уже трижды осудили за участие в акциях протеста. Она находится под стражей с начала ноября. Ранее белорусские СМИ сообщали, что Хижинковой отказывают в приёме душа, не передают письма и посылки. Кроме того, по данным СМИ, её поместили в камеру с бездомными.

«Стыдно за вас! Ольга 40 суток с бомжами, а у вас праздник!» — написал один из подписчиков под постом Милевского в «Инстаграме».

«Завали ##### своё! Только и можете здесь гавкать, разберёмся без тебя, что делать», — ответил Милевский.

Далее другие подписчики призвали Милевского и других футболистов «Динамо» поддержать бывшую сотрудницу клуба. Форвард во всех случаях отвечал грубо. Под постом комментарий оставила и известная баскетболистка Елена Левченко, которая сама недавно находилась под арестом. Ей Милевский отвечать грубо не стал, предложив пообщаться в личных сообщениях.

На аукцион выставлена футболка форварда ЦСКА Шкурина с надписью «Жыве Беларусь»
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