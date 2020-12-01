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«Манчестер Сити» предложил за 17-летнего аргентинца € 19 млн

«Манчестер Сити» предложил за 17-летнего аргентинца € 19 млн
Футбол / Англия 0

Английский «Манчестер Сити» ведёт переговоры о приобретении полузащитника аргентинского «Эстудиантеса» Дарио Сармьенто, сообщает в своём «твиттере» итальянский журналист Фабрицио Романо.

Клуб предлагает за игрока сумму в € 19 млн с учётом всех бонусов. Если сам Сармьенто согласится на этот трансфер, то в июне 2021 году он прибудет в расположения клуба для разговора о своём будущем в командах, которые входят в City Football Group. Помимо «Манчестер Сити» в это объединение входит клуб MLS «Нью-Йорк Сити», австралийский «Мельбурн Сити» и ещё семь команд из различных стран, включая Испанию и Францию.

В сезоне-2020/2021 Дарио Сармьенто провёл за «Эстудиантес», воспитанником которого он является, три матча.

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