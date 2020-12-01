Тренер «Астон Виллы» Дин Смит: рука Уоткинса была в офсайде, потому что на нём фолили

Главный тренер бирмингемской «Астон Виллы» Дин Смит прокомментировал поражение своей команды в матче 10-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом» (1:2).

«Я разочарован результатом, но очень доволен нашей игрой. Мы дважды потеряли концентрацию, и это стоило нам двух пропущенных голов. В другой день такого бы не произошло. После второго гола „Вест Хэма“ игра стала напоминать дорогу с односторонним движением. У нас было достаточно моментов, чтобы забить и выиграть, но не смогли. Это очень больно.

Единственная причина, по которой рука Уоткинса была в офсайде — то, что на нём фолили. Либо он забивает, либо назначается пенальти. Я не пойду домой, размышляя о VAR. Но такие эпизоды всех расстраивают", — приводит слова Смита BBC.