Зидан: «Реал» никогда не терял мотивацию
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов с донецким «Шахтёром» поделился мнением об игре своей команды.
«Я всё так же голоден до побед, но с нами происходят странные вещи. У некоторых игроков травмы травмы, мы не провели нормальную предсезонку, но мотивацию мы не теряли никогда.
С этим клубом такое в принципе невозможно. Футболисты ценят то, что играют здесь, и понимают, что значит играть за мадридский «Реал». У нас всегда есть страсть. Когда мы плохо играем, мне и в голову не приходит, что дело в мотивации.
Нам предстоит провести самый важный матч в группе Лиги чемпионов, потому что три очка гарантируют нам выход в плей-офф», — приводит слова Зидана Marca.
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