Зидан: «Реал» никогда не терял мотивацию

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов с донецким «Шахтёром» поделился мнением об игре своей команды.

«Я всё так же голоден до побед, но с нами происходят странные вещи. У некоторых игроков травмы травмы, мы не провели нормальную предсезонку, но мотивацию мы не теряли никогда.



С этим клубом такое в принципе невозможно. Футболисты ценят то, что играют здесь, и понимают, что значит играть за мадридский «Реал». У нас всегда есть страсть. Когда мы плохо играем, мне и в голову не приходит, что дело в мотивации.



Нам предстоит провести самый важный матч в группе Лиги чемпионов, потому что три очка гарантируют нам выход в плей-офф», — приводит слова Зидана Marca.