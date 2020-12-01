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Диего Марадона незадолго до смерти ударился головой при падении

Диего Марадона незадолго до смерти ударился головой при падении
Футбол / Прочие турниры 0

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона незадолго до смерти ударился головой. Об этом сообщил Марио Бодри, нынешний парень Вероники Охеды, которая является экс-женой Марадоны.

«Диего выпал из кровати за неделю до смерти и ударился о стену правой стороной головы. И они не делали никаких тестов или чего-то ещё», — приводит слова Бодри Marca.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Он умер в результате острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. В сердце Марадоны обнаружили дилатационную кардиомиопатию — патологию, приводящую к увеличению камер сердца и имеющую множество причин. Сердце Марадоны было в два раза больше обычного и было сохранено для изучения.

Личный врач Марадоны ответил на обвинения в его смерти
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