Диего Марадона незадолго до смерти ударился головой при падении
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона незадолго до смерти ударился головой. Об этом сообщил Марио Бодри, нынешний парень Вероники Охеды, которая является экс-женой Марадоны.
«Диего выпал из кровати за неделю до смерти и ударился о стену правой стороной головы. И они не делали никаких тестов или чего-то ещё», — приводит слова Бодри Marca.
Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Он умер в результате острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. В сердце Марадоны обнаружили дилатационную кардиомиопатию — патологию, приводящую к увеличению камер сердца и имеющую множество причин. Сердце Марадоны было в два раза больше обычного и было сохранено для изучения.
Личный врач Марадоны ответил на обвинения в его смерти
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