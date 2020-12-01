Аргентинцы предложили выпустить купюру в 10 тыс. песо с изображением Марадоны

В Аргентине предложили выпустить ограниченный тираж купюр в 10 тыс. песо с изображением легендарного футболиста Диего Марадоны.

Петиция появилась на сайте Change.org. На данный момент собрано более 15 тысяч подписей.

В Аргентине самой крупной купюрой является банкнота в 1 тыс. песо. Пользователи «Твиттера» предполагают, что выпуск будет выгоден аргентинским властям, так как может вызвать интерес среди болельщиков по всему миру.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. Он умер в результате острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. В его сердце обнаружили дилатационную кардиомиопатию — патологию, приводящую к увеличению камер сердца и имеющую множество причин. Сердце Марадоны было в два раза больше обычного и было сохранено для изучения.