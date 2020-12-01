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Вратарь Хайкин: не знаю, буду ли ждать звонка из сборной России, если позовёт Израиль

Вратарь Хайкин: не знаю, буду ли ждать звонка из сборной России, если позовёт Израиль
Футбол / Сборная России 0

Вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин высказался о перспективе выступать за сборную России, в том числе на чемпионате Европы, который пройдёт следующим летом.

«Жду ли я звонка от Черчесова? Честно говоря, пока не задумывался об этом. Но мне хотелось играть за сборную, у меня ещё есть гражданство Израиля и Великобритании – да, теперь я могу выступать и за Англию. Играя за сборную, ты повышаешь свой уровень как футболист, к тебе приковано ещё больше внимания. Я к этому стремлюсь: хочу максимально реализовать свой потенциал.

Не знаю, буду ли я ждать звонка из сборной России, если позовёт Израиль. Вообще не люблю слово «если». Сначала мне должны позвонить, выйти на меня или на клуб. Когда это сделают, будем разговаривать. Я бы очень хотел выступать за одну из сборных.

Сыграть на Евро? Конечно, мечтаю. Мне кажется, каждый бы этого хотел, тем более я очень амбициозный человек. Поживём — увидим», — цитирует Хайкина Sport24.

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