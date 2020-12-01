Вратарь Хайкин: не знаю, буду ли ждать звонка из сборной России, если позовёт Израиль

Вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин высказался о перспективе выступать за сборную России, в том числе на чемпионате Европы, который пройдёт следующим летом.
«Жду ли я звонка от Черчесова? Честно говоря, пока не задумывался об этом. Но мне хотелось играть за сборную, у меня ещё есть гражданство Израиля и Великобритании – да, теперь я могу выступать и за Англию. Играя за сборную, ты повышаешь свой уровень как футболист, к тебе приковано ещё больше внимания. Я к этому стремлюсь: хочу максимально реализовать свой потенциал.
Не знаю, буду ли я ждать звонка из сборной России, если позовёт Израиль. Вообще не люблю слово «если». Сначала мне должны позвонить, выйти на меня или на клуб. Когда это сделают, будем разговаривать. Я бы очень хотел выступать за одну из сборных.
Сыграть на Евро? Конечно, мечтаю. Мне кажется, каждый бы этого хотел, тем более я очень амбициозный человек. Поживём — увидим», — цитирует Хайкина Sport24.
- 1 декабря 2020
-
11:00
-
10:54
-
10:53
-
10:42
-
10:31
-
10:30
-
10:04
-
10:00
-
09:58
-
09:47
-
09:40
-
09:37
-
09:35
-
08:53
-
08:30
-
07:53
-
07:38
-
07:12
-
06:54
-
06:30
-
06:19
-
05:53
-
05:35
-
05:17
-
05:00
-
04:35
-
04:13
-
04:01
-
03:40
-
03:04
-
02:15
-
01:59
-
01:17
-
00:56
-
00:44