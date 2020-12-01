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Марио Фернандес вернётся на поле примерно через 10 дней

Марио Фернандес вернётся на поле примерно через 10 дней
Футбол / РПЛ 0

Жорже Машадо, агент защитника ЦСКА Марио Фернандеса, рассказал, когда футболист вернётся на поле.

«Марио требуется ещё около 10 дней до полного восстановления и возвращения на поле», — приводит слова Машадо Sport24.

Напомним, Фернандес был вынужден покинуть поле в первом тайме матча 3-го тура Лиги Европы УЕФА с «Фейеноордом» (1:3). Футболист попросил замену на 31-й минуте. Игрок покидал поле, слегка прихрамывая. Защитника в итоге заменил Алан Дзагоев, который начинал матч в качестве запасного. Позже у Фернандеса была диагностирована травма задней поверхности бедра.

Послезавтра, 3 декабря, ЦСКА предстоит встреча с «Вольфсбергом» в групповом этапе Лиги Европы. Первая встреча команд завершилась ничьей 1:1.

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