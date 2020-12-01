Марио Фернандес вернётся на поле примерно через 10 дней
Жорже Машадо, агент защитника ЦСКА Марио Фернандеса, рассказал, когда футболист вернётся на поле.
«Марио требуется ещё около 10 дней до полного восстановления и возвращения на поле», — приводит слова Машадо Sport24.
Напомним, Фернандес был вынужден покинуть поле в первом тайме матча 3-го тура Лиги Европы УЕФА с «Фейеноордом» (1:3). Футболист попросил замену на 31-й минуте. Игрок покидал поле, слегка прихрамывая. Защитника в итоге заменил Алан Дзагоев, который начинал матч в качестве запасного. Позже у Фернандеса была диагностирована травма задней поверхности бедра.
Послезавтра, 3 декабря, ЦСКА предстоит встреча с «Вольфсбергом» в групповом этапе Лиги Европы. Первая встреча команд завершилась ничьей 1:1.
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