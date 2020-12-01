Казанский: мы увидели Черчесова таким, какой он есть. Я не понял его ответы

Комментатор и ведущий Денис Казанский высказался о своём интервью с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Эфир стал скандальным из-за резких ответов специалиста.



«Я очень долго думал, как на это заходить. Потому что, на мой взгляд, то, что было в студии, должно оставаться в студии. Я бы не очень хотел это дело выносить. Мы увидели Станислава Саламовича таким, какой он есть. Думаю, что с его стороны это такая небольшая бравада – что он фабриковал всё это дело. Мне кажется, к такому разговору он был не готов и все вспышки об игроках были эмоциональны. Это говорит о том, что он не планировал это говорить. Очень важно знать себе цену, но ещё важнее, как говорил Жванецкий, пользоваться спросом. В этом плане выступление Черчесова было довольно странным. Я не понял его ответы на вопросы.



Я дико рад, что была такая экспрессия по этому поводу и очень много лестных отзывов, но я сразу написал, что это моя работа – задавать вопросы. Ничего героического в этом не вижу. Наверное, это темы, которые были у всех на слуху. Странно было эти вопросы не задать. В этом интервью важны были даже не столько ответы, сколько то, чтобы Черчесов понял, что есть другие точки зрения. Он уверен, что команда вышла на Евро и выполнила задачу. И всё.



Черчесов посчитал, что всё это было неправильно. То, что пришлось давать второе интервью, чтобы объяснять первое, о многом говорит. И я тоже не очень понял его ответы», – сказал Казанский в ролике на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.

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