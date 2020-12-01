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Магнуссон: уверен, у ЦСКА нет спада. Наша задача – уйти на зимний перерыв лидерами РПЛ

Магнуссон: уверен, у ЦСКА нет спада. Наша задача – уйти на зимний перерыв лидерами РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон прокомментировал выступление клуба в первой половине сезона-2020/2021.

«У нас нет спада, абсолютно уверен. Нужно думать о хорошем и ни в коем случае не сдаваться. Важно сохранять терпение, и всё хорошее непременно вернётся обратно. Мы по-прежнему наверху таблицы, ведём борьбу за титул. Не о чем беспокоиться. Будем выходить, сражаться и брать свои очки.

ЦСКА хорошо идёт в чемпионате. Два последних матча сложились не лучшим образом, но сейчас все команды теряют очки. Наша ближайшая задача – уйти на зимний перерыв лидерами. Тогда мы получим удовольствие от каникул.

Лига Европы? Мне кажется, в этом турнире нам не особо везёт. По качеству игры нынешний розыгрыш для нас однозначно намного лучше, чем прошлогодний. Шансы на выход из группы по-прежнему сохраняются, будем бороться», — приводит слова Магнуссона Bobsoccer.

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