Магнуссон: уверен, у ЦСКА нет спада. Наша задача – уйти на зимний перерыв лидерами РПЛ

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон прокомментировал выступление клуба в первой половине сезона-2020/2021.
«У нас нет спада, абсолютно уверен. Нужно думать о хорошем и ни в коем случае не сдаваться. Важно сохранять терпение, и всё хорошее непременно вернётся обратно. Мы по-прежнему наверху таблицы, ведём борьбу за титул. Не о чем беспокоиться. Будем выходить, сражаться и брать свои очки.
ЦСКА хорошо идёт в чемпионате. Два последних матча сложились не лучшим образом, но сейчас все команды теряют очки. Наша ближайшая задача – уйти на зимний перерыв лидерами. Тогда мы получим удовольствие от каникул.
Лига Европы? Мне кажется, в этом турнире нам не особо везёт. По качеству игры нынешний розыгрыш для нас однозначно намного лучше, чем прошлогодний. Шансы на выход из группы по-прежнему сохраняются, будем бороться», — приводит слова Магнуссона Bobsoccer.
- 1 декабря 2020
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