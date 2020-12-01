«Локомотив» — «Ред Булл Зальцбург»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Ред Булл Зальцбург» на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ред Булл Зальцбург».



«Локомотив»: Гильерме, Чорлука, Рыбусь, Райкович, Мурило, Живоглядов, Лисакович, Магкеев, Лысцов, Зе Луиш, Эдер.



«Ред Булл Зальцбург»: Станкович, Рамальо, Вебер, Ульмер, Кристенсен, Мвепу, Собослаи, Юнузович, Камара, Койта, Бериша.

«Локомотив», набрав 3 очка, занимает третье место в группе A Лиги чемпионов и опережает замыкающий квартет «Ред Булл Зальцбург» на 2 очка. Выше располагаются «Атлетико» (5) и уже обеспечившая себе место в плей-офф «Бавария» (12).