«Локомотив» — «Ред Булл Зальцбург»: Бериша оформил дубль

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Локомотив» принимает «Ред Булл Зальцбург». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. К 42-й минуте счёт 2:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Локомотив» — «Ред Булл Зальцбург».
На 41-й минуте встречи нападающий «Ред Булл Зальцбург» Мергим Бериша оформил дубль и упрочил преимущество гостей в счёте.
Матч «Ред Булл Зальцбург» и «Локомотива» в 1-м туре состоялся в Австрии 21 октября и завершился вничью со счётом 2:2.
«Локомотив», набрав 3 очка, занимает 3-е место в группе A Лиги чемпионов и опережает замыкающий квартет «Ред Булл Зальцбург» на 2 очка. Выше располагаются «Атлетико» (5) и уже обеспечившая себе место в плей-офф «Бавария» (12).
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