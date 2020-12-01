Николич высказался о повреждении Зе Луиша

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ред Булл Зальцбург» (1:3) прокомментировал состояние нападающего Зе Луиша. Фовард был заменён на 89-й минуте и покинул поле хромая. Вместо Зе Луиша вышел нападающий Франсуа Камано.
«Надеюсь, с Зе Луишем ничего серьёзного. Ещё одна потеря — не очень хорошо для нас», — передаёт слова Николича корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
«Ред Булл Зальцбург» набрал 4 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов. «Локомотив» (3) — на последнем, 4-м месте. Московский клуб лишился шансов на выход из группы Лиги чемпионов, однако может выступить в Лиге Европы УЕФА. Соперниками команд по группе А являются «Бавария» (12) и «Атлетико» (5).
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