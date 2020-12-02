Тренер «Шахтёра» Каштру: «Гладбах» был лучше нас, а мы — лучше «Реала»

Главный тренер донецкого «Шахтёра» Луиш Каштру прокомментировал победу своей команды над мадридским «Реалом» (2:0) в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Стратегия была схожа с той, что была и в первой игре с «Реалом». Мы прекрасно знали, что «Реал» будет играть на победу. Если бы мы уступили, то было бы очень сложно.



Вначале мы попытались унять прыть «Реала», блокировать фланги, контролировать воздух и возможные подачи с флангов. Всё получилось.



В футболе нет секретов. Самый большой секрет – это искренне работать, иногда проходя через очень большие сложности, что и происходит в последнее время. А в остальном всё просто — «Боруссия» в обоих матчах была лучше нас, а мы сегодня — лучше «Реала», — приводит слова Каштру football.ua.