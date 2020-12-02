Садио Мане почтил память умершего Папа Буба Диопа в матче с «Аяксом»

В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Ливерпуль» в матче группы D нанёс поражение «Аяксу». Встреча закончилась со счётом 1:0.
После матча сенегальский форвард «Ливерпуля» Садио Мане снял игровую футболку, под которой была другая майка с надписью "Папа Буба Диоп". Таким образом Мане почтил память своего соотечественника, экс-полузащитника «Фулхэма», «Вест Хэма» и сборной Сенегала.
Диоп получил широкую известность, когда забил победный гол в ворота сборной Франции на чемпионате мира 2002 года, после чего французская команда проиграла сенегальцам со счётом 0:1 и в итоге вылетела с турнира. Сенегал добрался до 1/4 финала чемпионата мира. Всего за сборную Сенегала Диоп провёл 63 матча, забил 11 голов.
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