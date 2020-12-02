Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Садио Мане почтил память умершего Папа Буба Диопа в матче с «Аяксом»

Садио Мане почтил память умершего Папа Буба Диопа в матче с «Аяксом»
Футбол / Лига чемпионов 0

В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «Ливерпуль» в матче группы D нанёс поражение «Аяксу». Встреча закончилась со счётом 1:0.

После матча сенегальский форвард «Ливерпуля» Садио Мане снял игровую футболку, под которой была другая майка с надписью "Папа Буба Диоп". Таким образом Мане почтил память своего соотечественника, экс-полузащитника «Фулхэма», «Вест Хэма» и сборной Сенегала.

Диоп получил широкую известность, когда забил победный гол в ворота сборной Франции на чемпионате мира 2002 года, после чего французская команда проиграла сенегальцам со счётом 0:1 и в итоге вылетела с турнира. Сенегал добрался до 1/4 финала чемпионата мира. Всего за сборную Сенегала Диоп провёл 63 матча, забил 11 голов.

Легенда сборной Сенегала Папа Буба Диоп умер в возрасте 42 лет
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020