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Гасперини: «Аталанта» поедет в Амстердам с преимуществом

Гасперини: «Аталанта» поедет в Амстердам с преимуществом
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер итальянской «Аталанты» Джанпьеро Гасперини после матча с датским «Мидтъюланном» (1:1) поделился мнением о перспективах своей команды в Лиге чемпионов.

«Мы ещё не вышли в плей-офф, но отправимся в Амстердам на матч с «Аяксом» с небольшим преимуществом – нам подойдут два из трёх исходов. Пожалуй, на старте группового турнира мы были бы счастливы быть в такой ситуации. Опередить «Аякс» — главная задача.

В прошлом сезоне у «Аталанты» было четыре очка после пяти туров, сейчас – восемь, и мы вновь претендуем на выход в плей-офф… При этом тогда мы играли в Лиге чемпионов раз в две-три недели. Теперь другой календарь, и у нас проблема с реализацией голевых моментов», — приводит слова Гасперини Football Italia.

«Аталанта» не смогла обыграть «Мидтьюлланн» в Лиге чемпионов
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