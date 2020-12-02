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«Это будет преследовать меня всю жизнь». Канунников — о сорвавшемся переходе в «Спартак»

«Это будет преследовать меня всю жизнь». Канунников — о сорвавшемся переходе в «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Крыльев Советов» Максим Канунников подтвердил, что мог перейти в «Спартак» летом 2017 года, когда команду тренировал Массимо Каррера.

«Я тогда играл крайнего полузащитника, может, хотели взять на три позиции: слева, справа и в атаке. Мне позвонил агент: «Поступило предложение от «Спартака». В Москву не ездил, с Каррерой не общался, всё делал из Казани.

Эта история будет преследовать меня всю жизнь. Я сообщил руководству «Рубина», что мы согласовали контракт, но были проблемы с документами – мне запретили переходить в трансферное окно, начались суды, трансфер заблокировали. («Рубин» по бумагам считал, что отступные за игрока – € 6 млн, а сторона Канунникова – что он может уйти за € 1 млн. – Прим. «Чемпионата»). Я не знаю, как бы всё повернулось, если бы я перешёл. «Спартак» – это Лига чемпионов, Москва, новый вызов, карьера могла бы развиваться по-другому. В те дни я ничего особенного не делал, просто ждал, понимая: если останусь – хорошо, если перейду – тоже хорошо, оба варианта меня устраивали. В итоге переходу помешали внешние факторы. Назад ничего не вернёшь», — сказал Канунников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

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