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Карлуш Кейруш уволен из сборной Колумбии

Карлуш Кейруш уволен из сборной Колумбии
Футбол / Южная Америка 0

Главный тренер сборной Колумбии Карлуш Кейруш был отправлен в отставку, сообщается на сайте федерации футбола страны.

Отмечается, что с сегодняшнего дня федерация приступит к поиску нового наставника для национальной команды.

Кейруш возглавил сборную Колумбии в феврале 2019 года. В южноамериканской отборочной группе чемпионата мира – 2022 команда в настоящее время занимает седьмое место, набрав 4 очка в четырёх турах. При этом выход в финальную стадию мундиаля гарантируют первые четыре строчки, а пятая позволяет сыграть в стыковых матчах. В последних двух встречах колумбийцы разгромно проиграли Уругваю (0:3) и Эквадору (1:6).

До Колумбии Кейруш тренировал Иран, Португалию, «Реал», ЮАР, ОАЭ, «Спортинг» и другие команды, а также входил в штаб «Манчестер Юнайтед».

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