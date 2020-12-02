Василий Кикнадзе и Марко Николич продолжат работу в «Локомотиве»

Член совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, будут ли применены санкции к руководству и тренерскому штабу «железнодорожников» после вылета из Лиги чемпионов.
«Нет, относительно руководства, тренеров никаких оргвыводов не будет. Будем думать, что нужно изменить для того, чтобы в трансферное окно поработать. Чтобы в следующем сезоне выглядеть более сильным коллективом», — цитирует Нагорных «Спорт-экспресс».
В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Локомотив» принимал «Ред Булл Зальцбург». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 3:1.
«Ред Булл Зальцбург» набрал 4 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов. «Локомотив» (3) — на последнем, 4-м месте. Московский клуб лишился шансов на выход из группы Лиги чемпионов, однако может сыграть в Лиге Европы УЕФА. Соперниками команд по группе А являются «Бавария» (12) и «Атлетико» (5).
- 2 декабря 2020
-
11:35
-
11:35
-
11:26
-
11:15
-
11:00
-
10:35
-
10:35
-
10:32
-
09:46
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:15
-
08:56
-
08:41
-
08:30
-
07:56
-
07:29
-
07:06
-
06:46
-
06:31
-
06:09
-
05:46
-
05:28
-
04:57
-
04:33
-
04:18
-
03:40
-
03:24
-
03:04
-
02:51
-
02:29
-
02:16
-
02:10
-
01:56