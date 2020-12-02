Василий Кикнадзе и Марко Николич продолжат работу в «Локомотиве»

Член совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, будут ли применены санкции к руководству и тренерскому штабу «железнодорожников» после вылета из Лиги чемпионов.



«Нет, относительно руководства, тренеров никаких оргвыводов не будет. Будем думать, что нужно изменить для того, чтобы в трансферное окно поработать. Чтобы в следующем сезоне выглядеть более сильным коллективом», — цитирует Нагорных «Спорт-экспресс».



В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Локомотив» принимал «Ред Булл Зальцбург». Встреча прошла на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась победой гостей со счётом 3:1.



«Ред Булл Зальцбург» набрал 4 очка и поднялся на 3-е место в турнирной таблице группы А Лиги чемпионов. «Локомотив» (3) — на последнем, 4-м месте. Московский клуб лишился шансов на выход из группы Лиги чемпионов, однако может сыграть в Лиге Европы УЕФА. Соперниками команд по группе А являются «Бавария» (12) и «Атлетико» (5).

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