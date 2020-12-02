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Четвёртый стадион ЧМ-2022 в Катаре официально откроют 18 декабря

ЧМ-2022 - Южная Америка
ЧМ-2022 - Южная Америка
Все турниры
  • Даты проведения:
    08.10.2020—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    10
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Четвёртый стадион ЧМ-2022 в Катаре официально откроют 18 декабря
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

В Катаре завершилось строительство стадиона «Аль-Райян», четвёртой по счёту готовой арены ЧМ-2022. Церемония открытия состоится 18 декабря — в Национальный день Катара и ровно за два года до финала чемпионата мира. На стадионе пройдёт финал Кубка Эмира, в котором встретятся «Аль-Садд» и «Аль-Араби», сообщает Верховный комитет по проведению и наследию ЧМ-2022.

Арена примет семь матчей чемпионата мира, включая 1/8 финала. Ранее в Катаре уже был открыт «Международный стадион «Халифа», а также «Аль-Джануб» и «Эдьюкейшн Сити».

Главная архитектурная особенность стадиона — мерцающий светящийся фасад, состоящий из узоров, отражающих различные аспекты и ценности Катара: важность семьи, красоту пустыни, местную флору и фауну и внутренние и международные торговые связи. Пятый элемент — щит — объединяет все предыдущие, олицетворяя силу и единство, особенно значимые для города Аль-Райян.

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