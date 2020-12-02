Гончаренко: Ахметов неплохо сыграл с «Рубином», но до болезни выглядел гораздо лучше

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался об атакующей игре команды, а также поделился мнением о форме полузащитника Ильзата Ахметова, вернувшегося в строй после проблем с почками.



«Хорошо, что у нас есть моменты, достаточно острых, обостряющих передач. Надо чуть изменить атаку. Если мы атакуем однобоко, то появляются проблемы.



Что касается Ахметова, в матче с «Рубином» (ЦСКА на выезде проиграл со счётом 0:1. — Прим. «Чемпионата») он достаточно неплохо сыграл. Но до болезни он выглядел гораздо лучше. Сейчас близок к тому, чтобы подойти к той форме, в которой был до больницы», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



В 5-м туре группового этапа Лиги Европы ЦСКА сыграет с «Вольфсбергом». Матч состоится завтра, 3 декабря, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.

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