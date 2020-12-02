Гончаренко: Ахметов неплохо сыграл с «Рубином», но до болезни выглядел гораздо лучше

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался об атакующей игре команды, а также поделился мнением о форме полузащитника Ильзата Ахметова, вернувшегося в строй после проблем с почками.
«Хорошо, что у нас есть моменты, достаточно острых, обостряющих передач. Надо чуть изменить атаку. Если мы атакуем однобоко, то появляются проблемы.
Что касается Ахметова, в матче с «Рубином» (ЦСКА на выезде проиграл со счётом 0:1. — Прим. «Чемпионата») он достаточно неплохо сыграл. Но до болезни он выглядел гораздо лучше. Сейчас близок к тому, чтобы подойти к той форме, в которой был до больницы», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
В 5-м туре группового этапа Лиги Европы ЦСКА сыграет с «Вольфсбергом». Матч состоится завтра, 3 декабря, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.
- 2 декабря 2020
-
14:34
-
14:34
-
14:10
-
13:58
-
13:56
-
13:49
-
13:43
-
13:30
-
13:28
-
13:04
-
12:46
-
12:39
-
12:32
-
12:22
-
12:21
-
11:54
-
11:35
-
11:35
-
11:26
-
11:15
-
11:00
-
10:35
-
10:35
-
10:32
-
09:46
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:15
-
08:56
-
08:41
-
08:30
-
07:56
-
07:29
-
07:06