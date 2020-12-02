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«Зенит» и «Локомотив» одержали разгромные победы в молодёжном первенстве

«Зенит» и «Локомотив» одержали разгромные победы в молодёжном первенстве
Футбол / РПЛ 0

В 12-м туре молодёжного первенства России УОР №5 принимал «Зенит». Матч прошёл на стадионе «Мастер-Сатурн» в Егорьевске и завершился со счётом 0:5.

В первом тайме гости добились преимущества в два мяча, а ещё три гола забили в период с 81-й по 85-ю минуту. Отличились защитники Саба Сазонов, Данила Хотулёв, Никита Морев и Данила Варичев, а также нападающий Никита Терещук.

Турнирная таблица молодёжного первенства России сезона-2020/2021

Россия - Молодёжное первенство. 12-й тур
02 декабря 2020, среда. 13:00 МСК
УОР №5
Егорьевск
Окончен
0 : 5
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
0:1 Сазонов – 29'   0:2 Терещук – 36'   0:3 Хотулёв – 78'   0:4 Морев – 83' (автогол)   0:5 Варичев – 84'

В параллельном матче «Локомотив» принимал «Уфу». Встреча прошла на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:0.

В составе «железнодорожников» дубль оформил нападающий Матвей Першин. Ещё один гол на счету полузащитника Ивана Шмакова. При этом с 65-й минуты гости играли в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил защитник Иван Михайлов.

Россия - Молодёжное первенство. 12-й тур
02 декабря 2020, среда. 13:00 МСК
Локомотив-мол.
Москва
Окончен
3 : 0
Уфа-мол.
Уфа
1:0 Першин – 17'   2:0 Першин – 60'   3:0 Шмаков – 74'
Удаления: нет / Михайлов – 65'

Результат других матчей:

«Химки» — Академия футбола им. Ю. Коноплёва — 1:0
«Строгино» — «Рубин» — 1:1

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