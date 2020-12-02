«Зенит» и «Локомотив» одержали разгромные победы в молодёжном первенстве

В 12-м туре молодёжного первенства России УОР №5 принимал «Зенит». Матч прошёл на стадионе «Мастер-Сатурн» в Егорьевске и завершился со счётом 0:5.
В первом тайме гости добились преимущества в два мяча, а ещё три гола забили в период с 81-й по 85-ю минуту. Отличились защитники Саба Сазонов, Данила Хотулёв, Никита Морев и Данила Варичев, а также нападающий Никита Терещук.
Турнирная таблица молодёжного первенства России сезона-2020/2021
В параллельном матче «Локомотив» принимал «Уфу». Встреча прошла на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:0.
В составе «железнодорожников» дубль оформил нападающий Матвей Першин. Ещё один гол на счету полузащитника Ивана Шмакова. При этом с 65-й минуты гости играли в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил защитник Иван Михайлов.
Результат других матчей:
«Химки» — Академия футбола им. Ю. Коноплёва — 1:0
«Строгино» — «Рубин» — 1:1
- 2 декабря 2020
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