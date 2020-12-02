«Зенит» и «Локомотив» одержали разгромные победы в молодёжном первенстве

В 12-м туре молодёжного первенства России УОР №5 принимал «Зенит». Матч прошёл на стадионе «Мастер-Сатурн» в Егорьевске и завершился со счётом 0:5.



В первом тайме гости добились преимущества в два мяча, а ещё три гола забили в период с 81-й по 85-ю минуту. Отличились защитники Саба Сазонов, Данила Хотулёв, Никита Морев и Данила Варичев, а также нападающий Никита Терещук.

Турнирная таблица молодёжного первенства России сезона-2020/2021

В параллельном матче «Локомотив» принимал «Уфу». Встреча прошла на стадионе «Сапсан-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:0.



В составе «железнодорожников» дубль оформил нападающий Матвей Першин. Ещё один гол на счету полузащитника Ивана Шмакова. При этом с 65-й минуты гости играли в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил защитник Иван Михайлов.

Результат других матчей:



«Химки» — Академия футбола им. Ю. Коноплёва — 1:0

«Строгино» — «Рубин» — 1:1