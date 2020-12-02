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Клаудио Маркизио обратился к болельщикам «Зенита»

Клаудио Маркизио обратился к болельщикам «Зенита»
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио выступил с обращением к болельщикам санкт-петербургского клуба.

«Ребята, все болельщики «Зенита»! Это тяжёлый год для всех, но увидите, что в конце концов победа будет за вами. Болею за вас, всегда думаю о вас и, конечно, форца, «Зенит»!» — приводятся слова Маркизио на сайте телеканала «Матч».

Сегодня, 2 декабря, «Зениту» предстоит сыграть с «Брюгге» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В настоящее время «Зенит», набрав лишь 1 очко, занимает последнее, четвёртое место в группе F. «Брюгге» (4) располагается строчкой выше.

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