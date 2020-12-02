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ЦСКА разгромно победил в молодёжном первенстве. «Динамо» сыграло вничью со счётом 3:3

ЦСКА разгромно победил в молодёжном первенстве. «Динамо» сыграло вничью со счётом 3:3
Футбол / РПЛ 0

В 12-м туре молодёжного первенства России ЦСКА принимал «Урал». Матч прошёл на стадионе «Октябрь» в Москве и завершился со счётом 4:1.

Первыми уже на 12-й минуте забили гости усилиями полузащитника Сергея Лоскутова. Хозяева быстро восстановили равновесие, после чего вышли вперёд, а во втором тайме довели счёт до разгромного. В составе «армейцев» дубль оформил нападающий Владислав Яковлев, ещё по голу забили полузащитник Сергей Пряхин и форвард Илья Востриков. В концовке матча гости остались в меньшинстве – вторую жёлтую карточку получил нападающий Илья Гринюк.

Турнирная таблица молодёжного первенства
Россия - Молодёжное первенство. 12-й тур
02 декабря 2020, среда. 14:00 МСК
ЦСКА-мол.
Москва
Окончен
4 : 1
Урал-мол.
Екатеринбург
0:1 Лоскутов – 12'   1:1 Пряхин – 14'   2:1 Яковлев – 19'   3:1 Яковлев – 43'   4:1 Востриков – 59'
Удаления: нет / Гринюк – 85'

«Динамо» в своём матче принимало «Ротор» на арене «Новогорск-Динамо» в Химках. Встреча завершилась со счётом 3:3.

Матч начался с гола полузащитника хозяев Игоря Школика на 6-й минуте. Впоследствии волгоградская команда ответила двумя мячами, после чего дважды забили уже бело-голубые. Окончательный счёт гости установили на 72-й минуте. У «Динамо» помимо Школика, который в итоге оформил дубль, забил защитник Артём Япрынцев. У «Ротора» отличились форвард Кирилл Донцов и защитник Дмитрий Вершков. Ещё один мяч в свои ворота забил Школик.

Россия - Молодёжное первенство. 12-й тур
02 декабря 2020, среда. 15:00 МСК
Динамо-мол.
Москва
Окончен
3 : 3
Ротор-мол.
Волгоград
1:0 Школик – 6'   1:1 Донцов – 42' (пен)   1:2 Школик – 47' (автогол)   2:2 Школик – 58' (пен)   3:2 Япрынцев – 68'   3:3 Вершков – 72'

Результат других матчей:

«Ахмат» — «Арсенал» — 3:0
«Сочи» — «Тамбов» — 2:1

«Зенит» и «Локомотив» одержали разгромные победы в молодёжном первенстве
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