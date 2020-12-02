ЦСКА разгромно победил в молодёжном первенстве. «Динамо» сыграло вничью со счётом 3:3

В 12-м туре молодёжного первенства России ЦСКА принимал «Урал». Матч прошёл на стадионе «Октябрь» в Москве и завершился со счётом 4:1.



Первыми уже на 12-й минуте забили гости усилиями полузащитника Сергея Лоскутова. Хозяева быстро восстановили равновесие, после чего вышли вперёд, а во втором тайме довели счёт до разгромного. В составе «армейцев» дубль оформил нападающий Владислав Яковлев, ещё по голу забили полузащитник Сергей Пряхин и форвард Илья Востриков. В концовке матча гости остались в меньшинстве – вторую жёлтую карточку получил нападающий Илья Гринюк.

«Динамо» в своём матче принимало «Ротор» на арене «Новогорск-Динамо» в Химках. Встреча завершилась со счётом 3:3.



Матч начался с гола полузащитника хозяев Игоря Школика на 6-й минуте. Впоследствии волгоградская команда ответила двумя мячами, после чего дважды забили уже бело-голубые. Окончательный счёт гости установили на 72-й минуте. У «Динамо» помимо Школика, который в итоге оформил дубль, забил защитник Артём Япрынцев. У «Ротора» отличились форвард Кирилл Донцов и защитник Дмитрий Вершков. Ещё один мяч в свои ворота забил Школик.

Результат других матчей:



«Ахмат» — «Арсенал» — 3:0

«Сочи» — «Тамбов» — 2:1