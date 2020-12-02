Опубликовано последнее сообщение Диего Марадоны

Опубликовано последнее аудиосообщение легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Экс-игрок «Наполи» и сборной Аргентины скончался 25 ноября в возрасте 60 лет от острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.



Сообщение было отправлено Марио Бодри, нынешнему бойфренду Вероники Охеды, которая является экс-женой Марадоны. У Охеды и Марадоны есть общий сын — семилетний Диего Фернандо.



«Привет, Марио. Это Диего. Может, ты сочтёшь эти слова невероятными, но я вижу, что Веронике хорошо. Она сказала мне, что вы сейчас вместе. Позаботься о ней и о моём ангеле Диего, которому нет равных. У меня много сыновей, но он избавит меня от последних седых волос», — приводит слова Марадоны Football Italia со ссылкой на аргентинскую телепрограмму Secretos Verdaderos.

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