Несколько основных игроков «Реала» считают, что увольнение Зидана пойдёт на пользу клубу

Часть футболистов основного состава мадридского «Реала» не против смены главного тренера Зинедина Зидана, сообщает COPE.
Игроки «Реала» не могут найти объяснение неудовлетворительным результатам команды в последних матчах. Костяк команды продолжает доверять Зидану и готовы поддерживать его до последнего, однако несколько основных игроков «Реала» считают, что смена тренера поможет изменить плохую динамику.
Испанское издание Marca сообщало, что доверие к Зидану в «Реале» уже не то, что было раньше. Многие из его решений ставятся под сомнение, как и его перспективы работы на своём посту. В свою очередь издание AS утверждает, что Зидан продолжит работу с командой, несмотря на поражение в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Шахтёром» (0:2).
Напомним, что в ЛЧ «Реал», набрав 7 очков в 5 матчах, занимает третье место в турнирной таблице группы B, а в чемпионате Испании «Королевский клуб» идёт на четвёртом месте с 17 очками.
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