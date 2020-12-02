Мостовой: ничего весёлого от «Краснодара» не жду. Всё самое «весёлое» уже произошло

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» — «Ренн».
«Честно говоря, ничего весёлого не жду, потому что всё самое «весёлое» уже произошло. «Краснодар», кстати, тоже поучаствовал в нашем антиевропейском рекорде. Если они сегодня выиграют, то все вроде забудут их неудачи. А если не выйдет, опять будем говорить, что продолжается то, что было до этого. Выводы надо было раньше делать, а не сегодня. У нас их делают, но наступают на те же грабли.
«Ренн» – французы, тоже неуступчивая команда. Хотят они продолжать выступление в еврокубках или нет, тоже непонятно. Сейчас такая ситуация, что те, кто хочет, играют, а многие спускают рукава, чтобы лишних матчей было меньше.
Многие забыли, но ведь до этих матчей у нас ещё «Динамо» и «Ростов» из еврокубков вылетели. В целом у меня сейчас апатия. Как бы ни сыграли, все же потом найдут оправдание! Всегда у нас так. Будем надеяться на победу «Краснодара», но всё равно ничего хорошего нет. Сезон-то провальный», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
Матч «Краснодар» — «Ренн» состоится сегодня, 2 декабря, в Краснодаре. Начало встречи — в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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