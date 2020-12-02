«Ренн» снял видео про город Краснодар

Пресс-служба «Ренна» на странице клуба в «Твиттере» перед матчем с «Краснодаром» выложила видеоролик, где показаны достопримечательности Краснодара.

«Мы в Краснодаре!» — говорится в подписи к видео. Болельщики «Ренна» оценили ролик с видами города.

«Я тоже приеду туда. Выглядит красиво», — написал Speedburger-rennes. «Действительно, город отлично смотрится», — согласился Naïf Aguerd.

Сегодня, 2 декабря, состоится матч «Краснодар» – «Ренн». Встреча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. Начало — в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Краснодар», набрав 1 очко, занимает 3-е место в группе E Лиги чемпионов. «Ренн» замыкает квартет, уступая «быкам» по дополнительным показателям. Обе команды уже лишились шансов на выход в плей-офф и борются за попадание в Лигу Европы.