«Краснодар» — «Ренн»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:55

Сегодня, 2 декабря, состоится матч «Краснодар» – «Ренн». Встреча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Шотландии во главе с Уильямом Колламом. Помогать ему будут ассистенты Фрэнсис Коннор и Дэвид Макгичи. Резервный рефери – Ник Уолш.
Матч команд в 1-м туре состоялся во Франции 20 октября и завершился ничьей со счётом 1:1.
«Краснодар», набрав 1 очко, занимает третье место в группе E Лиги чемпионов. «Ренн» замыкает квартет, уступая «быкам» по дополнительным показателям. Обе команды уже лишились шансов на выход в плей-офф и борются за попадание в Лигу Европы. Лидируют в группе «Челси» и «Севилья» (у обоих коллективов по 10 очков).
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