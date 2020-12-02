«Краснодар» — «Ренн»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:55

Сегодня, 2 декабря, состоится матч «Краснодар» – «Ренн». Встреча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Шотландии во главе с Уильямом Колламом. Помогать ему будут ассистенты Фрэнсис Коннор и Дэвид Макгичи. Резервный рефери – Ник Уолш.



Матч команд в 1-м туре состоялся во Франции 20 октября и завершился ничьей со счётом 1:1.



«Краснодар», набрав 1 очко, занимает третье место в группе E Лиги чемпионов. «Ренн» замыкает квартет, уступая «быкам» по дополнительным показателям. Обе команды уже лишились шансов на выход в плей-офф и борются за попадание в Лигу Европы. Лидируют в группе «Челси» и «Севилья» (у обоих коллективов по 10 очков).

«Краснодар» — «Ренн», «Брюгге» — «Зенит». Онлайн. Зацепимся за Лигу Европы? Сможет ли хоть кто-то из российских клубов одержать победу?