Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зенит» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Шюррле и Гётце инвестируют в бизнес по производству медицинской марихуаны

Шюррле и Гётце инвестируют в бизнес по производству медицинской марихуаны
Футбол / Германия 0

Бывший полузащитник «Спартака» Андре Шюррле и хавбек эйндховенского ПСВ Марио Гётце планируют инвестировать средства в компанию Sanity Group, сообщает Bild.

По информации источника, берлинская компания занимается выращиванием марихуаны в медицинских целях. Чемпионы мира 2014 года в составе сборной Германии провели переговоры с представителями компании и готовы принять участие в развитии проекта. Помимо Гётце и Шюррле у компании есть ещё несколько известных инвесторов, в числе которых известный музыкант will.i.am из группы The Black Eyed Peas.

Шюррле завершил профессиональную карьеру в 29 лет. Последним клубом немца была дортмундская «Боруссия». Он пришёл в команду в 2016 году из «Вольфсбурга» и впоследствии помимо «Спартака» выступал на правах аренды за «Фулхэм». Ранее Шюррле защищал цвета «Челси», «Байера» и «Майнца».

Андре Шюррле: не хочу играть в футбол ни с друзьями, ни в любительской команде
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020