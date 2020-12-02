Шюррле и Гётце инвестируют в бизнес по производству медицинской марихуаны

Бывший полузащитник «Спартака» Андре Шюррле и хавбек эйндховенского ПСВ Марио Гётце планируют инвестировать средства в компанию Sanity Group, сообщает Bild.



По информации источника, берлинская компания занимается выращиванием марихуаны в медицинских целях. Чемпионы мира 2014 года в составе сборной Германии провели переговоры с представителями компании и готовы принять участие в развитии проекта. Помимо Гётце и Шюррле у компании есть ещё несколько известных инвесторов, в числе которых известный музыкант will.i.am из группы The Black Eyed Peas.



Шюррле завершил профессиональную карьеру в 29 лет. Последним клубом немца была дортмундская «Боруссия». Он пришёл в команду в 2016 году из «Вольфсбурга» и впоследствии помимо «Спартака» выступал на правах аренды за «Фулхэм». Ранее Шюррле защищал цвета «Челси», «Байера» и «Майнца».

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