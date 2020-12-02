«Брюгге» — «Зенит»: Дзюба не попал в заявку гостей на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Брюгге» и «Зенита» на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге (Бельгия). Начало встречи — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брюгге» — «Зенит».

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба пропустит встречу.



«Брюгге»: Миньоле, Баланта, Мехеле, Мата, Коссону, де Кетеларе, Рикка, Ланг, Вольмер, Ванакен, Бонавентуре.



«Зенит»: Кержаков, Прохин, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Сутормин, Ерохин, Кузяев, Дриусси, Азмун, Малком.

Матч команд в 1-м туре состоялся в Санкт-Петербурге 20 октября и завершился победой гостей со счётом 2:1.



«Зенит», набрав 1 очко, занимает последнее, четвёртое место в турнирной таблице группы F Лиги чемпионов. «Брюгге» (4) — на третьем месте. Соперниками команд по группе F являются дортмундская «Боруссия» (9) и римский «Лацио» (8).

Онлайн-трансляция матча «Брюгге» — «Зенит»