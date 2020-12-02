Губерниев — о победе «Краснодара»: система «апгрейдного» лимита полностью провалилась

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился своим мнением о результате матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» — «Ренн» (1:0).
«Краснодар» с победой! В принципе, все предпосылки были. Как ни странно это прозвучит после 17 неудачных матчей наших команд в еврокубках. Просто сегодня наш клуб собрал сильнейший состав из «ненаших» игроков. То есть легионеров. Два полевых игрока в старте с российским паспортом. Система «апгрейдного» лимита у нас полностью провалилась. Игроков российских не то что на 16 или даже на четыре-пять команд — на одну-то не хватает. На сборную. Черчесов, думаю, подтвердит! Но сегодня играли не они. Были и Кабелла, и Вильена, и Вандерсон, а гол сделал Берг. Это пусть и маленький, но успех. Не благодаря, а вопреки. С победой!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
«Краснодар», набрав 4 очка, занимает третье место в группе E Лиги чемпионов. Команда Мурада Мусаева гарантировала себе выход в плей-офф Лиги Европы УЕФА. «Ренн» (0) замыкает квартет. Лидируют в группе набравшие по 10 очков «Челси» и «Севилья».
- 2 декабря 2020
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