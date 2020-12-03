Тухель: невозможно наполовину выйти в плей-офф, как и нельзя быть наполовину беременной
Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель после победы над «Манчестер Юнайтед» (3:1) выразил мнение о турнирном положении французского клуба на групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.
«Невозможно наполовину выйти в плей-офф, точно так же как и нельзя быть наполовину беременной. «ПСЖ» сделал большой шаг, но я не позволю игрокам считать, что мы обеспечили выход из группы. Нам нужно сделать этот последний шаг, и для этого нам нужно будет играть с тем же менталитетом, тем же огнём и тем же духом», — цитирует Тухеля Goal.
«Манчестер Юнайтед» набрал 9 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы Н. «Пари Сен-Жермен» (9) — на 2-м месте. Соперниками команд по группе Н являются «РБ Лейпциг» (9) и «Истанбул Башакшехир» (3).
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