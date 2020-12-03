Пирло: Мората вернулся в «Ювентус» из Мадрида и Лондона более зрелым игроком

Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал результат домашней встречи 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с киевским «Динамо» (3:0).
«Ювентус» рисковал в конце первого тайма, но это нормально. В этом турнире невозможно доминировать все 90 минут, играя с хорошими командами. Футболисты «Динамо» пытались сравнять счёт, и нам пришлось обороняться какое-то время, но в целом я доволен подходом ребят к делу.
Мората? Он прибыл в «Ювентус» очень молодым, но вернулся гораздо более зрелым игроком и личностью после Мадрида и Лондона. Он счастлив здесь. Он не испытывает давления, и это помогает ему демонстрировать свою лучшую игру. Мы хотели видеть его в «Ювентусе» и рады, что он здесь.
Я очень рад за Федерико Кьезу, он долго не мог забить. Ему нужен был этот гол. Думаю, теперь он продолжит забивать. Новым игрокам всегда требуется время на адаптацию», — приводит слова Пирло официальный сайт УЕФА.
- 3 декабря 2020
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