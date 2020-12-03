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Видео: топ голевых передач 10-го тура АПЛ

Видео: топ голевых передач 10-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

Представлен топ голевых передач, сделанных в матчах 10-го тура английской Премьер-лиги.

В список попал аккуратный заброс полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне на защитника Бенжамена Менди в матче с «Бёрнли» (5:0).

Хавбек «Фулхэма» Андре Замбо Ангисса красиво разрезал оборону и помог нападающему Адемоле Лукману поразить ворота «Лестер Сити» (2:1).

Форвард «Вест Хэм Юнайтед» Мохамед Саид Бенрахма элегантно ассистировал партнёру по атаке Джарроду Боуэну во встрече с «Астон Виллой» (2:1)

Наконец, нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд удачно навесил на форварда Эдинсона Кавани, что помогло вырвать победу в драматическом матче с «Саутгемптоном» (3:2).

Видео лучших голевых передач:

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