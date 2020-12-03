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Адольфо Гайч: адаптационный период в России уже почти закончился

Адольфо Гайч: адаптационный период в России уже почти закончился
Футбол / РПЛ 0

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч рассказал, как проходила его адаптация в России.

«Я очень хочу забивать чаще. Первый период в России был адаптационным, он уже почти закончился. Отдавал себе отчёт, что поначалу будет очень сложно. Сейчас я всё лучше себя чувствую физически, понимаю ребят на поле. Много работаю над тем, чтобы больше и качественнее играть, реализовывать свои моменты.

Что было самым тяжёлым на этом первом этапе? Коммуникация. Чтобы общаться с русскими ребятами, английского не всегда хватает, то же самое на поле, где нужно оперативно подсказывать друг другу, уметь объясниться за доли секунды. Я постарался как можно быстрее выучить главные русские слова, которые используются во время матча. Этот минимальный набор у меня уже в голове, теперь я его расширяю.

Но на самом деле футболисты друг друга понимают не только по подсказу. По направлению движения, по тому, как ты закладываешь корпус, тоже многое можно прочитать. Мы же ещё и постоянно тренируемся вместе, знаем любимые фишки друг друга, изучили язык тела. Это помогает в игре», — цитирует Гайча пресс-служба ЦСКА.

Виктор Гончаренко рассказал, что Адольфо Гайч имеет проблемы с лишним весом
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